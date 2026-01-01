Benvenuto 2026: Il destino è un palcoscenico e tu sei il regista

C’è un’energia speciale in questi ultimi giorni di dicembre, una vibrazione che sa di nuove possibilità e di sogni pronti a sbocciare.

Mi piace ricordare che questo non è solo il tempo dei calendari che cambiano, è il momento in cui riprendiamo in mano la penna per scrivere il capitolo più bello della nostra vita.

Il destino non è un ospite misterioso che bussa alla porta, è il riflesso delle parole che scegliamo di abitare.

Come formatrice ed esperta di PNL, so che il linguaggio è il nostro maggior "telecomando" sulla realtà: le parole sono come lenti colorate.

Se guardiamo attraverso termini spenti, la nostra giornata sarà grigia; se scegliamo parole vibranti, accendiamo sfumature nuove in tutto ciò che ci circonda.

Nella stessa situazione ci sono persone che usano parole come “tragedia” ed altre “fatto spiacevole” , l’impatto è completamente diverso.

La potenza del cambiamento, però, non serve solo a guardare avanti.

Possiamo usare questa lente anche per rivedere l’anno trascorso: ogni nodo o fatica può essere completamente riscritto se cambiamo le etichette con cui lo descriviamo.

Facciamo un gioco: prendi un momento dell’anno passato che ti è sembrato un "fallimento".

Senti come pesa questa parola?

Ora, prova a chiamarlo "master accelerato di esperienza".

Vedi come cambia la sensazione?

Il fatto è lo stesso, ma nel secondo caso ti senti una persona che ha imparato, che è cresciuta, che è pronta!

Rivedere il passato con parole nuove è il regalo più grande che puoi farti, perché libera il futuro dal peso dei vecchi racconti.

In questo passaggio d'anno, le emozioni sono colori su una tela complessa. Attraverso le Dinamiche a Spirale, impariamo che la nostra evoluzione non è una linea dritta, è un viaggio che attraversa ogni sfumatura dell’anima.

La malinconia o l'incertezza che potresti provare oggi non sono ostacoli, sono messaggi evolutivi. Non abbiate fretta di scacciarle: abbracciatele, sono loro a dirvi dove siete e quanto coraggio avete avuto nel camminare fin qui.

Il mio sguardo verso il 2026 brilla di una speranza concreta.

Immagino un futuro dove il Diritto alla Dignità non sia solo un concetto, sia uno stile di vita: la libertà di scegliere ciò che ci fa stare bene, il valore del nostro tempo, il coraggio di splendere senza chiedere permesso.

Progettare il domani significa uscire dalla logica della produzione frenetica per riscoprire il valore umano.

L’obiettivo per l’anno che viene non è una lista di doveri,viene dalla promessa di gioia e di autenticità.

Il destino è un palcoscenico e tu sei il regista: scegli le battute migliori, usa i colori più vivaci e non aver paura di osare.

Prendetevi cura delle vostre parole, perché sono i fuochi d'artificio che illumineranno il vostro cammino, ma anche la luce che può finalmente pacificare il vostro ieri.

Qual è la parola brillante che vuoi regalarti per il nuovo anno? Scriviamola insieme, per iniziare a darle forza e vita.