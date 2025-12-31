Ponderano, "La Befana del Poliziotto": Sap Biella organizza un pomeriggio dedicato ai bambini

Si terrà domenica 4 gennaio 2026, con inizio alle 16:30, l’iniziativa “La Befana del Poliziotto”, organizzata dal SAP di Biella – Sindacato Autonomo di Polizia. L’evento avrà luogo nella Sala Congressi dell’Ospedale degli Infermi di Ponderano, messa cortesemente a disposizione per lo svolgimento dell’iniziativa.

L’idea nasce dalla volontà di condividere un pomeriggio dedicato ai bambini, coinvolgendo i figli dei colleghi, i figli del personale sanitario, oltre a minori provenienti da alcune case famiglia e da strutture che ospitano bambini con particolari esigenze. L’incontro è pensato come un momento di gioco e convivialità, ospitato all’interno della struttura ospedaliera.

Nel corso del pomeriggio sono previste attività di animazione, con la presenza di un mago e del servizio di truccabimbi, curato dai volontari della Croce Rossa. A tutti i bambini partecipanti verrà consegnato un piccolo pensiero e al termine è previsto un rinfresco.

L’iniziativa comprenderà anche un momento dedicato al reparto di Pediatria: alcune Befane si recheranno tra i piccoli ricoverati per consegnare un pensiero, nel rispetto e portare loro conforto.