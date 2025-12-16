Il Borgo di Babbo Natale è una conferma, a Candelo 45mila visitatori per un successo che si rinnova

“I numeri si confermano come quelli dell’anno scorso: parliamo di circa 45mila visitatori”. A parlare Irene Viana, presidente della Pro Loco di Candelo che riporta i dati dell'edizione 2025 del Borgo di Babbo Natale, il tradizionale appuntamento delle festività andato in scena dal 22 novembre scorso fino al 14 dicembre.

Un evento sempre molto apprezzato e capace di attrarre sempre più persone anche da fuori provincia, come il Nord Italia e stati esteri (Francia e Svizzera in primis). “Il giorno con il maggior afflusso di persone è stato domenica 7 dicembre – sottolinea Viana – Si sono sfiorate, infatti, le 6mila presenze ma non è mai venuto meno il tema sulla sicurezza, sempre garantita dal nostro personale e dai volontari presenti. Anche i pullman sono aumentati di numero: sono stati circa un centinaio nell'arco dell'intera manifestazione. L'augurio di tutti è che possano riprendere in gran numero le gite nel borgo di Candelo”.

Anche le novità dell'edizione 2025 hanno riscosso un notevole successo. “Pensiamo solo al treno storico, con 300 passeggeri, o alla partecipazione del Grinch che ha animato le ultime due giornate – riporta Viana – Grandi apprezzamenti sono giunti dalle famiglie e dai più piccoli. Ne siamo davvero orgogliosi”. Tra i visitatori al Borgo di Babbo Natale figura anche una delegazione dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia, giunta a Candelo per valutare la rassegna e se possa essere inserita, o meno, negli eventi di qualità dell'UNPLI a livello nazionale. “La commissione esterna è rimasta molto colpita – confida Viana – Ora incrociamo le dita, in attesa della loro decisione”.

Infine, dalla presidente della Pro Loco è giunto un bilancio personale sull'edizione 2025 dell'appuntamento di Natale: “Con la fine di questa manifestazione si chiudono giorni intensi, pieni, a volte faticosi, fatti di impegno, corse, questioni da risolvere e tante piccole cose che, messe insieme, hanno reso possibile tutto questo. Il primo grazie va ai volontari che non si sono mai tirati indietro, al consiglio sempre pronto e attivo, agli espositori che hanno creduto in noi e a tutti i visitatori che hanno scelto di esserci. Ognuno ha fatto la propria parte: il risultato è il frutto di un lavoro condiviso, non scontato e per nulla facile. Un grazie anche a chi, magari da lassù, ha guidato un po’ il tempo a nostro favore. Chiudiamo quindi con gratitudine e con la consapevolezza di aver fatto qualcosa di buono, tutti insieme. Il cammino continua, un passo alla volta”.