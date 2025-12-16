Borgo di Babbo Natale a Candelo, sindaco: “Edizione indimenticabile nel ricordo di Cristian Bonifacio”

“Si chiude un’edizione del Borgo di Babbo Natale che non dimenticheremo, incredibile nei risultati, nel ricordo di Cristian Bonifacio. È la dimostrazione della forza della nostra comunità ”. Lo scrive sui propri canali social il sindaco di Candelo Paolo Gelone.

E aggiunge: “La sfida era grande, l'emozione ancora di più. Ma guardando le vie del borgo piene di luci e di famiglie, so che abbiamo fatto la cosa giusta: rendere felici tanti bambini, riempire di gioia e bellezza gli occhi ed i cuori di migliaia di visitatori. Candelo si conferma un modello di promozione territoriale capace di guardare al futuro: continuiamo a farlo nel modo che più ci piace, insieme, uniti, continuando a crescere".

Dal primo cittadino è giunto un ringraziamento immenso “alla Pro Loco di Candelo: avete trasformato la commozione in energia pura, con una presidente, Irene Viana, che ringrazio personalmente per la carica, la disponibilità, il sorriso con cui affronta sfide e responsabilità. A tutti i volontari: senza di voi, nulla di tutto questo esisterebbe. Alla Protezione Civile, ai volontari sicurezza e naturalmente alle forze dell'ordine. E a voi cittadini per l'accoglienza perchè il Natale ogni anno di più sta entrando nei cuori della nostra comunità. Insieme siamo una squadra incredibile”.