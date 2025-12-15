 / EVENTI

15 dicembre 2025

Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 12 al 14 dicembre 2025

Dall'attualità alla cronaca, dalla politica allo sport, passando per gli eventi.

Attualità

Biella, CGIL in corteo contro il "bilancio ingiusto"

Questura di Biella, i saluti al vicario Francesca Peppicelli promossa a Novara 

Costume e Società

Gaglianico per Telethon: presenti i Protectors LE MC 

Masserano celebra il Natale: un presepe tra fantasia, realtà e tradizione 

Gaglianico, anche l'Arma dei Carabinieri presente a Telethon 2025 

Cronaca

Incidente tra due auto in Super, una si ribalta nella corsia di marcia opposta 

Incidente domestico per un anziano, a Vigliano arrivano 118 e Vigili del Fuoco

Biella, donna travolta da un'auto mentre attraversa la strada 

Auto fuori strada: due sinistri a Pray e Valdengo, un uomo in ospedale 

Piatto, scontro frontale fra veicoli: un uomo è ferito 

Tentato furto a Candelo: l'ennesimo episodio 

Biella, scontro tra due auto in piazza San Paolo: lievi ferite per una donna

Giornata di incidenti nel Biellese, a Cavaglià auto si ribalta: tre persone in ospedale

Biella, blitz in casa ma i ladri se ne vanno a mani vuote 

Cultura e Spettacoli

Sordevolo, sala gremita per la serata “Obiettivo Passione 2027”

Eventi

Candelo, al Borgo di Babbo Natale c'è anche il Grinch: speriamo non rovini le feste a nessuno! 

Biella, "Natale in Igloo": proseguono le attività i piazza Vittorio Veneto

Da Gli Orsi di Biella a Mongrando, clima di festa per l'arrivo dei Babbi Natali in Moto

Motori e solidarietà, a Biella in tanti sono scesi in pista per una buona causa

Valdilana, la magia del Natale fa tappa a Baltigati di Soprana

Politica

Franceschini e Paraggio ad Atreju: “Da Biella a Roma, per portare la voce del territorio e difendere i nostri valori”

Natale solidale, a Biella Forza Italia Giovani è al fianco delle fasce più deboli 

Sport

Gaglianico: sport e solidarietà a “Un chilometro per Telethon”

Serie A Women: Juventus ribalta la sfida contro il Napoli, si conclude 2 - 1 

TeamVolley perfetto, a Trecate arrivano i tre punti 

Scuola Pallavolo Biellese, altra vittoria per la Serie C 

Biella ha un cuore grande, 300 persone alla Corsa dei Babbi Natale: la solidarietà è protagonista 

Bocce, sfuma la vittoria: rocambolesco pari per il Crc Gaglianico

Taekwondo, tempo di esami a Formia: c'è anche la New Generation 

Calcio, riparte la Biellese: poker al Gozzano con super Menabò. Valle Cervo forza 5 in Prima

Tennistavolo, Splendor sempre a punteggio pieno in D2

Bocce, partita di recupero in Serie A: esulta il Crc Gaglianico 

Calcio femminile, ko per l'ACF Biellese: ora il Villastellone è a -1

Petrarca Rugby è troppo forte, pesante ko per Biella

