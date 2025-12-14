 / EVENTI

Biella, "Natale in Igloo": proseguono le attività i piazza Vittorio Veneto FOTO

Biella, &quot;Natale in Igloo&quot;: proseguono le attività i piazza Vittorio Veneto - Foto di Davide Finatti per newsbiella.it

Proseguono a Biella le attività del “Natale in Igloo”, il progetto dedicato ai bambini e alle famiglie ospitato in piazza Vittorio Veneto. Dopo la sperimentazione dello scorso anno in piazza Duomo, durata due settimane e accolta con grande favore, il Comune di Biella ha riproposto lo stesso format che si protrarrà per l'intero periodo natalizio, fino al 6 gennaio 2026.

Numerose le iniziative in programma, tutte orientate all’inclusione e alla socializzazione, pensate per coinvolgere i più piccoli e le loro famiglie. Le attività sono gestite da diverse associazioni del territorio che hanno aderito al progetto, offrendo un contributo alla riuscita dell’iniziativa.

G. Ch.

