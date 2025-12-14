Sordevolo, sala gremita per la serata “Obiettivo Passione 2027”

Sordevolo guarda al futuro del teatro che la rappresenta. In una cornice di grande partecipazione ed emozione, il Teatro Parrocchiale ha ospitato la serata “Obiettivo Passione 2027”, appuntamento che ha riunito la comunità per condividere visioni, progetti e nuove prospettive di un evento di respiro internazionale, nato dall’impegno corale di volontari profondamente legati al teatro popolare. L’incontro, aperto a volontari, attori, comparse e appassionati, è stato presentato e moderato da Giuseppe Anderi, insegnante e sceneggiatore.

La serata si è aperta con un video di presentazione, accompagnato dalle musiche della colonna sonora dell’edizione 2022 e da immagini di repertorio. A seguire, gli interventi istituzionali. Primo a prendere la parola il Presidente dell’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo, Stefano Rubin Pedrazzo, che ha ringraziato istituzioni, volontari e comunità, sottolineando il valore collettivo del progetto: «Per noi è come una riunione di famiglia, un grazie sincero a tutti gli intervenuti – ha esordito – arriviamo da un’edizione post-Covid, quella del 2022, molto sofferta, ma ce l’abbiamo fatta e oggi siamo qui a guardare al futuro».

È seguito il saluto del Sindaco di Sordevolo, Riccardo Lunardon: «Ringrazio tutti i sordevolesi e ricordo che questo è un paese speciale». Il Sindaco ha ribadito il sostegno dell’Amministrazione comunale al percorso verso la Passione 2027. Nel corso della serata è intervenuta la Direttrice Generale, Flaminia Perino, che ha illustrato il nuovo assetto organizzativo, soffermandosi sulla separazione tra Direzione Generale e Direzione Artistica, quest’ultima affidata alla Commissione Regia, evidenziando l’importanza di una struttura chiara ed efficace in vista del 2027. Un secondo momento video ha introdotto la presentazione della Commissione Regia, novità centrale del percorso futuro, chiamata a guidare l’impianto artistico e progettuale.

Sono quindi intervenuti i membri della Regia – Gian Marco Pidello, Elisabetta Chiappo e Anna Pidello – che hanno illustrato in modo corale il lavoro svolto e quello in corso di definizione. Gian Marco Pidello ha presentato l’organizzazione della Commissione e il percorso formale avviato da due anni, illustrandone missione e fasi operative. Elisabetta Chiappo ha ricordato come la Passione rappresenti un patrimonio condiviso, illustrando il lavoro sul testo, la ricerca storica e l’elaborazione del copione. Anna Pidello ha posto l’attenzione sulla riduzione dei tempi teatrali, finalizzata a rendere le scene più fluide e continue, soffermandosi su strutture e scenografia.

Un passaggio significativo è stato dedicato alla sceneggiatura, definita da Gian Marco Pidello «un lavoro entusiasmante e divertente», volto a valorizzare comparse e movimenti di massa. È seguita l’analisi del Maestro Giulio Monaco sulla nuova concezione della colonna sonora, già approvata dal Consiglio Direttivo, pensata per sostenere il valore storico e filologico dell’opera. La serata è proseguita con la presentazione del cronoprogramma dei lavori e si è conclusa con un dibattito pubblico partecipato. A chiudere l’incontro, un brindisi di buon auspicio offerto dall’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo, a suggello di una comunità unita e già al lavoro verso la Passione 2027.