Imposta di soggiorno, a Candelo le tariffe sono confermate anche nel nuovo anno

A Candelo sono state confermate anche per il nuovo anno le tariffe attualmente in vigore per l'imposta di soggiorno. La misura era stata istituita dal consiglio comunale lo scorso mese di marzo mentre l'entrata in vigore è avvenuta a inizio settembre 2025. A darne notizia Erika Vallera, la capogruppo di Candelo nel Cuore: “Si tratta di una misura importante per lo sviluppo del turismo a Candelo. Nel primo mese aveva prodotto un'entrata di 700 euro ma per le prime riflessioni occorrerà attendere ancora qualche tempo”.

Sulle stessa linea d'onda il sindaco Paolo Gelone: “Siamo contenti come amministrazione dell'adozione della tassa di soggiorno. Non conosciamo ancora il gettito annuale ma l'augurio è che il trend sia in costante aumento nei prossimi anni. Come più volte sottolineato, il ricavato sarà reinvestito in ambito turistico per potenziare i servizi”.

In particolare, il gettito dell'imposta sarà destinato alle attività previste nel bilancio comunale, dedite all'ambito turistico e culturale. Tra queste figurano gli interventi per la promozione del turismo e il sostegno alle strutture ricettive, a cui si aggiunge la manutenzione, la fruizione e il recupero del patrimonio culturale e ambientale senza dimenticare i servizi pubblici locali connessi, i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti e gli interventi consentiti dalla normativa vigente.

Al momento, la cifra della tassa oscilla tra l'1 e i 2 euro, a seconda delle diverse strutture ricettive presenti nel borgo biellese.

Di seguito, la tabella riassuntiva.