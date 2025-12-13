Campionato di bocce Serie A: Gaglianico sfida Nus Aosta, l'incontro a Biella

Il Crc Gaglianico Botalla Formaggi, sabato prossimo alle ore 14, affronterà la Nus Aosta nel bocciodromo comunale “Città di Biella”.

Per quanto riguarda la classifica, bisognerà aspettare febbraio per avere una graduatoria reale, quando tutti gli incontri finora rinviati — ben sei — saranno finalmente recuperati. Non era mai successo un avvio di campionato così disastroso. Già alla prima giornata, prevista per il 15 novembre, ben quattro incontri su cinque sono stati rinviati a causa del concomitante campionato del mondo misto a Macon, in Francia: Auxilium-Mondovì, La Perosina-Crc Gaglianico, Brb-Marenese e Quadrifoglio-Noventa. Poi, alla terza giornata, è stata rinviata Auxilium-Nus (non se ne conosce il motivo). Lunedì scorso, 8 dicembre, è stata rinviata La Perosina-Quadrifoglio perché i giocatori sloveni e croati della squadra torinese non potevano giocare, in quanto — se è vero che in Italia era giorno festivo — nei loro Paesi era lavorativo. Insomma, un caos, con una classifica che risulta ovviamente incompleta.

Vengono spontanee due domande. La prima: visto che la stagione sportiva quest’anno è iniziata il 1° ottobre, perché il campionato non è cominciato a metà mese per avere più tempo per stilare le date del calendario? Seconda domanda: possibile che chi ha programmato i calendari non abbia tenuto conto delle concomitanze internazionali, almeno i Mondiali francesi e gli Europei di Asti?

Per una federazione che cerca sempre maggiore visibilità, sarebbe anche opportuno un minimo di comunicazione: avvisi sul sito federale non solo degli incontri che non vengono disputati, ma anche delle relative motivazioni, visto che comunque le squadre chiedono e ottengono l’autorizzazione dalla Commissione Tecnica Unitaria per rinviare l’incontro. Invece, nulla.