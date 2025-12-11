Valle San Nicolao, nuova autovettura per il Gruppo di Volontariato

Nei mesi scorsi il Gruppo di volontariato Valle San Nicolao ODV aveva lanciato un appello per raccogliere offerte e contributi per l’acquisto di una nuova autovettura da utilizzare per lo svolgimento dei servizi di trasporto, di accompagnamento, di assistenza e di consegna pasti. Il nuovo automezzo è stato acquistato e già da alcuni mesi è regolarmente utilizzato dai volontari per lo svolgimento degli accompagnamenti con la massima sicurezza e comodità, anche per i trasporti di persone con limitata mobilità, caricando mezzi di deambulazione e sedie a rotelle.

La campagna di raccolta fondi “Un’autovettura per la solidarietà” che era stata lanciata dal Gruppo di Volontariato Valle San Nicolao ODV proprio per sostenere le ingenti spese del nuovo automezzo, ha ottenuto i risultati sperati, grazie alla generosità e alla sensibilità dei molti benefattori che hanno sostenuto e contribuito a questo progetto di utilità sociale per tutto il territorio.

“In particolare la nostra associazione vuole ringraziare i numerosi cittadini di Valle San Nicolao e di Vallanzengo che hanno contributo con offerte e donazioni - sottolinea il presidente Fabrizio Sartore - Un grande sostegno è venuto inoltre dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Banca Simetica che, attraverso il bando Spazio alla comunità ha finanziato una parte importante dell’acquisto. Un grazie particolare anche all’amministrazione comunale di Vallanzengo che ha deciso di stanziare un rilevante contributo per l’acquisto dell’autovettura e a sostegno delle attività di volontariato dell’associazione, così come l’associazione Amici di Loris, sempre di Vallanzengo. Infine un sentito ringraziamento anche alla Carrozzeria Crestani di Valle Mosso (Valdilana) per il prezioso supporto e collaborazione tecnica che garantisca da sempre al Gruppo di Volontariato Valle San Nicolao ODV”.

L’autovettura è ora in funzione e le spese di acquisto sono state in parte coperte con i proventi della campagna di raccolta fondi ma le spese di funzionamento e le varie attività di volontariato a sostegno della popolazione locale non sono ovviamente finite. “Per questo chi volesse ancora contribuire a sostenere lo svolgimento dei servizi del gruppo può farlo – riporta Sartore -Ringraziamo quindi di cuore tutte le persone, gli enti e associazioni che ci stanno dando una mano e sostenendo in queste attività di volontariato. Un grande grazie da parte mia a tutte le volontarie e volontari che quotidianamente sono impegnati, con servizi, accompagnamenti, consegne, trasporti. Infine un caloroso augurio di buon Natale e di sereno anno nuovo”.