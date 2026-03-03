Le Imprese biellesi sui mercati internazionali: il sesto episodio del podcast Effetto Impresa di UIB VIDEO

Il podcast Effetto Impresa. Voci di Biella

Effetto Impresa. Voci di Biella è il nuovo podcast di Unione Industriale Biellese che racconta, attraverso la voce degli imprenditori, chi fa impresa a Biella. Le aziende biellesi sono protagoniste attive del cambiamento: creano opportunità, promuovono innovazione e hanno un profondo legame con la comunità. Puntata dopo puntata, il podcast presenta un racconto autentico del valore che l’impresa genera per la società, firmato Unione Industriale Biellese.

Il sesto episodio con Chiara Bonino sull’internazionalizzazione delle imprese biellesi

In questo nuovo appuntamento con il podcast Effetto Impresa, Ingrid Battistini incontra Chiara Bonino, Delegata all’Export e all’Internazionalizzazione di Unione Industriale Biellese, per approfondire le sfide e le opportunità che le aziende biellesi stanno affrontando sui mercati internazionali.

Tra nuovi dazi, tensioni internazionali, conflitti nell’area mediorientale, il riposizionamento dei rapporti tra Europa e Stati Uniti e una Cina sempre più orientata al proprio mercato interno, la puntata analizza come stanno cambiando gli equilibri del commercio globale e le strategie delle imprese biellesi.

Uno sguardo concreto su come trasformare la complessità internazionale in un’occasione di crescita per l’Italia e l’Europa intera. Un’occasione per conoscere il lato internazionale dell’industria biellese.

