Coggiola, dalla lirica ai canti di Natale: ecco “Volo d'autore...aspettando il Natale”

Appuntamento da non perdere nel comune di Coggiola dove, in collaborazione con IGEA Prevenzione Salute Vita Odv, andrà in scena “Volo d'autore...aspettando il Natale”. Sarà un viaggio emozionante attraverso la musica d'autore con la possibilità di esplorare un repertorio che si estende dalla lirica più raffinata fino ai brani pop che hanno segnato intere generazioni. Nel finale un'esibizione di canzoni di Natale. L'evento avrà luogo alle 21 di sabato 13 dicembre nella chiesa parrocchiale di San Giorgio, in piazza B. Sella, a Coggiola.