La magia del Natale contagia Miagliano, spuntano i primi presepi

La magia del Natale contagia davvero tutti. Fervono, infatti, nel comune di Miagliano, gli allestimenti natalizi curati dai cittadini. E la fantasia è davvero travolgente: per tutti coloro che si troveranno a passeggiare nel piccolo centro della Valle Cervo sarà possibile ammirare nei prossimi giorni i preparativi dei volontari.

Intanto due giovanissimi miaglianesi hanno già allestito nel loro giardino un bellissimo presepio, visibile dalla strada per chi giunge in visita in questo bel clima di feste.