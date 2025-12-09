 / Valle Cervo

La magia del Natale contagia Miagliano, spuntano i primi presepi

La magia del Natale contagia davvero tutti. Fervono, infatti, nel comune di Miagliano, gli allestimenti natalizi curati dai cittadini. E la fantasia è davvero travolgente: per tutti coloro che si troveranno a passeggiare nel piccolo centro della Valle Cervo sarà possibile ammirare nei prossimi giorni i preparativi dei volontari.

Intanto due giovanissimi miaglianesi hanno già allestito nel loro giardino un bellissimo presepio, visibile dalla strada per chi giunge in visita in questo bel clima di feste.

Redazione g. c.

