Volley, il Gruppo Sportivo Tollegno si qualifica per le Semifinali di Coppa Piemonte Serie D

Il Gruppo Sportivo Tollegno ha ottenuto il pass per le semifinali della Coppa Piemonte di Serie D, dimostrando un'ottima performance dopo una sconfitta nel campionato sabato sera a Novara.

Nella prima partita, il Tollegno ha battuto il Moncalieri Testona Volley con un netto 3 a 0, con i parziali di 25-16, 25-8 e 25-11.La seconda partita ha visto le padrone di casa affrontare il Calton Basso Canavese, vincendo per 2 a 1. I parziali sono stati 25-22, 21-25 e 18-25.

Il coach Gregorio ha espresso grande soddisfazione per la giornata: "Abbiamo disputato due belle partite dando il massimo, dove nell'ultima il Calton ci ha fatto tirare fuori tutto quello che avevamo, complimenti a loro. Le nostre ragazze sono state tutte concentrate con la voglia di superarsi”.

Le semifinali si disputeranno a gennaio. Ora l'attenzione si sposta sul prossimo impegno: il derby di sabato prossimo contro la Virtus Biella. Si giocherà a Tollegno alle 18.30.