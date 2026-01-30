Dicembre anomalo in tutto il Piemonte: a Biella l'inverno non è mai arrivato

Dicembre 2025 ha confermato una tendenza ormai sempre più evidente anche in Piemonte: un inverno che fatica a mostrarsi con continuità. Secondo l’analisi climatica di Arpa Piemonte, il mese da poco concluso è stato caratterizzato da temperature superiori alla norma e da precipitazioni abbondanti, con tratti più simili al tardo autunno che alla stagione invernale.

A livello regionale, la temperatura media si è attestata su quasi 4,1°C, con uno scarto positivo di +2,2°C rispetto alla media climatica 1991-2020. Un dato che colloca dicembre 2025 come il terzo più caldo degli ultimi 68 anni, preceduto soltanto dai mesi di dicembre del 2015 e del 2023.

Sul fronte delle precipitazioni, il mese è risultato decisamente piovoso: 110,5 millimetri medi, pari a un surplus di 53,1 millimetri (+93%) rispetto alla norma. Per quantità di pioggia, dicembre 2025 si posiziona all’undicesimo posto tra i mesi di dicembre più piovosi della serie storica regionale.

Nel corso del mese non sono mancati episodi estremi. L’8 dicembre è stato il giorno più caldo, con temperature massime elevate soprattutto in pianura, mentre la fase più fredda si è concentrata negli ultimi giorni dell’anno, con il 31 dicembre indicato come il giorno più rigido.

Particolarmente significativa anche la fase perturbata di metà mese: il 16 dicembre è risultato il giorno mediamente più piovoso sull’intero territorio piemontese.

Il quadro nel Biellese

Nel Biellese, gli effetti di questo andamento climatico si sono tradotti in un numero ridotto di giornate fredde. A Biella, i giorni di gelo registrati nel mese sono stati tre, a fronte di una media climatica di undici, confermando un dicembre decisamente meno rigido del consueto.

L’inverno ha fatto una breve comparsa in quota durante le festività natalizie. Tra il 24 e il 26 dicembre, l’abbassamento delle temperature ha favorito nevicate anche a quote collinari, con 30 centimetri di neve misurati a Oropa, a 1200 metri di altitudine, uno degli episodi più importanti del mese.

Nel complesso si disegna un mese mite e molto piovoso, con caratteristiche che lo avvicinano all'autunno: il quadro climatico varia considerevolmente, anche nella scala locale.