Valdilana, a Crocemosso la magia del Presepe di frazione Molino incanta residenti e visitatori FOTO

La frazione Molino di Crocemosso, a Valdilana, si è vestita a festa e ha scaldato i cuori delle famiglie presenti grazie all'attesissima inaugurazione del suo caratteristico presepe. Un evento che vede la partecipazione attiva e sentita dell'intera comunità.



L'inaugurazione ufficiale di oggi pomeriggio, 7 dicembre, ha dato il via a un periodo di incanto, dove il presepe principale, curato nei minimi dettagli, si erge a simbolo della Natività. Ma la vera particolarità, che rende unico il Natale a Crocemosso, è l'iniziativa che ha coinvolto i residenti: ogni abitante ha allestito un piccolo presepe all'esterno della propria casa, trasformando le vie del borgo in un percorso illuminato e suggestivo. Le decorazioni e le luci creano un'atmosfera fiabesca, invitando i visitatori a passeggiare tra le viuzze alla scoperta di queste piccole opere d'arte.



Presente l'amministrazione comunale con l'assessore Marco Carravieri che ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell'iniziativa e per lo spirito di coesione dimostrato: "Si fa il presepe per preservare la tradizione. Non solo: l'allestimento è un momento di festa, condivisione e gioia che rafforza il senso di appartenenza alla nostra comunità".



L'invito è di non perdere l'occasione di ammirare questa splendida realtà, magnifica e suggestiva, specialmente nelle ore serali, quando le luci ne esaltano la bellezza e la magia, regalando uno spettacolo indimenticabile da vivere appieno con i propri cari.