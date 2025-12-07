Benna si prepara al Natale con il concorso “Vesti a Natale il tuo paese”

Anche quest’anno l’amministrazione comunale di Benna propone un’iniziativa pensata per coinvolgere l’intera comunità nello spirito delle feste, stimolando creatività, collaborazione e senso di appartenenza. L’obiettivo è chiaro: rendere il paese un piccolo gioiello natalizio attraverso l’allestimento di ornamenti, presepi e decorazioni visibili dalla pubblica via.

Il concorso è aperto gratuitamente sia ai privati cittadini sia alle attività commerciali, turistico-ricettive e produttive con sede nel territorio comunale.

I partecipanti avranno totale libertà espressiva: ogni allestimento potrà essere realizzato con qualunque materiale, tecnica o stile decorativo, purché risulti ben visibile dall’esterno.

Le installazioni potranno infatti trovare posto su: facciate e balconi; portoni e ingressi; giardini e cortili; terrazzi e dehors; qualsiasi altro spazio esterno che si affacci su area pubblica. L’intento è quello di valorizzare ogni angolo del paese, creando un’atmosfera calda e suggestiva capace di trasmettere la vivace creatività locale.

Gli allestimenti dovranno essere completati, visibili e mantenuti per tutto il periodo compreso tra il 14 dicembre 2025 e il 6 gennaio 2026, accompagnando così l’intero arco delle festività natalizie.

“Vesti a Natale il tuo paese” non è solo un concorso, ma un’occasione di condivisione che permette alla comunità di ritrovarsi, riconoscersi e contribuire insieme a rendere Benna ancora più bella.

È un invito a vivere il Natale come un momento di unione e partecipazione, dove ogni abitante può lasciare un piccolo segno di luce e colore.

Il Comune mette a disposizione il regolamento completo e la modulistica necessaria per partecipare e ufficializzare la propria adesione.