Biella Coordinamento territoriale di Protezione Civile, una serata di festa per ringraziare i volontari FOTO

Si è svolta ieri sera la tradizionale cena degli auguri del Coordinamento Territoriale di Protezione Civile di Biella, un momento ormai consueto per riunire volontari, amministratori e amici in un clima di convivialità e riconoscenza.

Durante la serata, il Presidente del Coordinamento, Cleto Canova, la vicepresidente della Provincia, Elisa Pollero, il sindaco di Biella Marzio Olivero e l'Assessore Cristiano Franceschini hanno espresso un sentito ringraziamento ai volontari per l'impegno costante profuso nel corso dell’anno. In particolare, è stato ricordato il ruolo fondamentale svolto nella gestione logistica dell’evento più importante organizzato recentemente nel Biellese: l’Adunata degli Alpini, che ha richiesto un grande sforzo logistico e una presenza capillare sul territorio.

Ospiti della cena anche la madrina del Coordinamento, Nicoletta Favero, il Sindaco di Candelo Paolo Gelone, l'Ispettore e il segretario provinciale dell'AIB, Rodolfo Gilardi e Mattia Baù, e il presidente del Coordinamento Territoriale di Protezione Civile di Novara, che hanno voluto testimoniare la loro vicinanza e l’apprezzamento per il lavoro dei volontari biellesi.

Non sono mancati gli elogi per il gruppo cucina che, come di consueto, si è dedicato con entusiasmo e sorriso alla preparazione dell’ottima cena, confermando lo spirito di squadra che da sempre caratterizza questa realtà.

A tutti i volontari è stato consegnato un piccolo dono, simbolo dell’attenzione e del riconoscimento per il loro impegno quotidiano a servizio della comunità.