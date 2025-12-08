Cavaglià, dà in escandescenza e danneggia un bar: accertamenti in corso

A Cavaglià, nella serata di ieri, due persone a bordo di un’autovettura si sono fermate davanti a un bar e uno dei soggetti ha danneggiato alcuni oggetti all’interno del locale.

All’arrivo dei Carabinieri, i due si erano già allontanati e i militari hanno cercato di fare chiarezza in merito alla vicenda. Dalle prime ricostruzioni sembra che prima dell'allontanamento, sarebbe nato un diverbio fra il gestore del bar e uno dei due soggetti a causa del mancato pagamento. I danneggiamenti sarebbero stati perpetrati poco dopo.

Le forze dell'ordine sono rimaste a vigilare sul locale e sono in corso ulteriori verifiche.