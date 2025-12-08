Un archivio in viaggio. I fratelli Ferraris: ultima mostra del 2025

L’Archivio di Stato di Biella dedica l’ultima mostra documentaria del 2025 ad un archivio molto particolare: quello dei fratelli Francesco e Carlo Giuseppe Ferraris, donato alla fine degli anni duemila da Giacomo Calleri Damonte, loro discendente.

Dopo la presentazione, lo scorso 29 novembre, del libro di Giancarlo Libert “Biellesi e Vercellesi nella Pampa”, dedicato alle vicende dell’emigrazione piemontese in Argentina, con particolare attenzione ad alcune figure tra le quali proprio Carlo Giuseppe Ferraris, è stata inaugurata in Archivio di Stato la mostra Un archivio in viaggio. I fratelli Ferraris, nella quale sono esposti documenti originali riguardanti l’attività di farmacisti a Biella dei due fratelli, astigiani di origine ma biellesi di adozione, e, in particolare, le vicende vissute in seguito all’esilio in Argentina dopo il coinvolgimento nei moti del 1821 da Carlo Giuseppe. Quest’ultimo, infatti, grazie alle sue competenze scientifiche, fu nominato primo direttore del Museo di Scienze Naturali di Buenos Aires, trasformando una modesta collezione in una vera e propria istituzione scientifica di rilievo, venendo a contatto con grandi naturalisti dell’epoca, tra cui Charles Darwin.

Di queste straordinarie esperienze di vita ci parlano le carte, e, cosa non così frequente, anche gli oggetti e i cimeli custoditi nell’archivio: suppellettili, strumenti scientifici, valigette e bauli da viaggio, oltre a una piccola collezione di manufatti artigianali provenienti direttamente dall’Argentina.

Grazie alla collaborazione con l’Ecomuseo Valle Elvo e Serra e con il Centro di Documentazione sull’Emigrazione di Donato, l’Archivio di Stato ospita anche il percorso espositivo sull’emigrazione piemontese nel mondo, curata da Giancarlo Libert. Le due mostre sono visitabili fino al 19 dicembre presso l’Archivio di Stato in via Arnulfo 15/a, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15:00 alle ore 16:30, preferibilmente previa prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni:

Archivio di Stato di Biella – Via Arnulfo, 15/A - 13900 Biella (BI)

tel. 015 21805 - as-bi@cultura.gov.it

Facebook: https://www.facebook.com/archiviodistatodibiella/