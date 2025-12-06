Pallavolo: l'Occhieppese resiste e conquista una vittoria al Tie-Break contro San Rocco Volley Bianca

Novara, 6 Dicembre 2025 - Una partita al cardiopalma ha infiammato la mattinata alla SMS Pajetta di Novara per il recupero della prima giornata del campionato Under 16 femminile. Il confronto tra la San Rocco Volley Bianca e l'ASD Occhieppese Pallavolo / Escorevolley si è risolto solo al quinto set, con le ospiti che hanno saputo spuntarla con il punteggio finale di 2-3 (22/25, 24/26, 25/22, 25/22, 14/16).

L'incontro è iniziato sotto il segno della squadra ospite. Le ragazze dell'Occhieppese hanno messo subito in campo grande determinazione e precisione, portandosi rapidamente in vantaggio per 2 set a 0. I primi due parziali sono stati tiratissimi, chiusi rispettivamente per 25-22 e 26-24, evidenziando una grande capacità di gestire i momenti cruciali da parte delle occhieppesi.

Tuttavia, il San Rocco Volley Bianca ha dimostrato di non voler mollare nulla davanti al proprio pubblico. Sotto di due set, le padrone di casa hanno tirato fuori un'orgogliosa reazione, vincendo il terzo e il quarto set con l'identico punteggio di 25-22. La partita è tornata in perfetto equilibrio, promettendo un finale ad alta tensione.

Come da copione, il quinto e decisivo set è stato un vero e proprio scontro punto a punto, un inno alla resilienza e alla volontà di vincere. Nessuna delle due squadre è riuscita a prendere un margine rassicurante fino alle battute finali. L'Occhieppese, dopo aver subito la rimonta, ha ritrovato la freddezza dei primi set, riuscendo a chiudere il tie-break per 16-14 e a portare a casa la vittoria.

La squadra ospite ottiene così un successo preziosissimo che le permette di iniziare il campionato con il piede giusto, mentre il San Rocco Volley Bianca può recriminare per la mancata rimonta completa, ma esce a testa alta dopo aver lottato su ogni palla.

Un recupero di campionato che ha offerto spettacolo e grandi emozioni, dimostrando il grande potenziale di entrambe le formazioni Under 16.