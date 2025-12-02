Pallavolo, Teamvolley: prima divisione, un derby tira l’altro FOTO

Il punto sul weekend del Settore Giovanile del TeamVolley.

In Prima Divisione TST , il Botalla si aggiudica l’ennesimo derby di una stagione finora perfetta: uno scontro diretto al vertice della classifica. Si riscatta il De Mori, nel campionato di Eccellenza Under16 .

PRIMA DIVISIONE

Prima Divisione TST Girone D - 7a giornata

Palasport di Lessona (BI)

BOTALLA TEAMVOLLEY – Vigliano Volley 3-1

(19-25/25-16/25-20/25-14)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Zola ne, Boggiani 2, Sola 29, Lanari, Cena, Gariazzo 5, Masserano 21, Floris 5, Caffaro 2, Pivotto, Barengo 8, Guzzo (L). Coach Ivan Turcich, vice Marco Allorto.

Coach Ivan TURCICH: «Una bella gara, combattuta. Abbiamo perso il primo set a causa dei troppi errori, ma forse non eravamo completamente collegate alla partita. Si trattava dello scontro diretto tra le prime in classifica, un po’ di tensione in più è comprensibile: Vigliano poi è un avversario di assoluto valore, che annovera nel roster tante nostre ex giocatrici. Appena abbiamo iniziato a spingere, nel secondo e terzo parziale abbiamo accumulato dei vantaggi importanti. Da segnalare le belle prestazioni di Virginia Sola e Alessia Masserano, ma faccio i complimenti anche a Beatrice Gariazzo: ha giocato fuori-ruolo come opposto, sostituendo Alessandra Cena che ha patito un piccolo problema fisico».

UNDER18 ECCELLENZA

Under18 ECCELLENZA - 8a giornata

Palestra L.S. “A. Antonelli” di Novara

Hemaco Volley San Giacomo - GENERALI TEAMVOLLEY 3-0

(25-20/25-22/25-21)

Coach Ivan TURCICH: «Una partita dai toni decisamente grigi, non siamo mai riuscite ad imporci nonostante l’avversario ci abbia concesso molto in battuta. Ci siamo trovate spesso in cambio-palla diretto, ma appena i palloni hanno iniziato a pesare è arrivata sempre qualche disattenzione che ci è costata il set. E dire che il gioco non è stato nemmeno male: i movimenti di squadra sono migliorati rispetto alla gara di andata. Il risultato fa però onore alle avversarie».

UNDER16 ECCELLENZA

Under16 ECCELLENZA - 8a giornata

Palasport di Lessona (BI)

DE MORI TEAMVOLLEY – Alessandria Volley 3-1

(25-13/25-22/19-25/25-11)

Coach Marco ALLORTO: «Si trattava della prima gara del girone di ritorno. La partita contro la giovanissima Alessandria è stata piuttosto piacevole, e direi che l’abbiamo disputata con la giusta concentrazione. Siamo anche riuscite a provare diverse combinazioni nella formazione: alcuni cambi di ruolo hanno dato dei buoni spunti, sui quali lavoreremo ancora in settimana. In una parola? Soddisfazione».

UNDER14

Under14 Girone C - 6a giornata

Palasport di Lessona (BI)

CONAD TEAMVOLLEY – Igor Volley Fucsia 0-3

(21-25/24-26/24-26)

Coach Benedetta DAFFARA: «Abbiamo ritrovato la Igor, ovvero la squadra contro cui avevamo debuttato qualche settimana fa. Di sicuro si può già apprezzare un’evoluzione: il lavoro fatto in palestra si è visto. I parziali dicono che sì, c’è da migliorare, ma stiamo spingendo nella direzione giusta. Questa partita è un buon punto di partenza, rimbocchiamoci le mani e continuiamo nel nostro percorso cercando di fare ancora di più. Deve essere uno stimolo per noi allenatori, ma anche per le ragazze».