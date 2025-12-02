 / Pallavolo

Pallavolo | 02 dicembre 2025, 16:09

Pallavolo, Teamvolley: prima divisione, un derby tira l’altro FOTO

Prima divisione TST-BOTALLA

Prima divisione TST-BOTALLA

Il punto sul weekend del Settore Giovanile del TeamVolley.

In Prima Divisione TST, il Botalla si aggiudica l’ennesimo derby di una stagione finora perfetta: uno scontro diretto al vertice della classifica. Si riscatta il De Mori, nel campionato di Eccellenza Under16.

PRIMA DIVISIONE

Prima Divisione TST Girone D - 7a giornata

Palasport di Lessona (BI)

BOTALLA TEAMVOLLEY – Vigliano Volley 3-1

(19-25/25-16/25-20/25-14)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Zola ne, Boggiani 2, Sola 29, Lanari, Cena, Gariazzo 5, Masserano 21, Floris 5, Caffaro 2, Pivotto, Barengo 8, Guzzo (L). Coach Ivan Turcich, vice Marco Allorto.

Coach Ivan TURCICH: «Una bella gara, combattuta. Abbiamo perso il primo set a causa dei troppi errori, ma forse non eravamo completamente collegate alla partita. Si trattava dello scontro diretto tra le prime in classifica, un po’ di tensione in più è comprensibile: Vigliano poi è un avversario di assoluto valore, che annovera nel roster tante nostre ex giocatrici. Appena abbiamo iniziato a spingere, nel secondo e terzo parziale abbiamo accumulato dei vantaggi importanti. Da segnalare le belle prestazioni di Virginia Sola e Alessia Masserano, ma faccio i complimenti anche a Beatrice Gariazzo: ha giocato fuori-ruolo come opposto, sostituendo Alessandra Cena che ha patito un piccolo problema fisico».

UNDER18 ECCELLENZA

Under18 ECCELLENZA - 8a giornata

Palestra L.S. “A. Antonelli” di Novara

Hemaco Volley San Giacomo - GENERALI TEAMVOLLEY 3-0

(25-20/25-22/25-21)

Coach Ivan TURCICH: «Una partita dai toni decisamente grigi, non siamo mai riuscite ad imporci nonostante l’avversario ci abbia concesso molto in battuta. Ci siamo trovate spesso in cambio-palla diretto, ma appena i palloni hanno iniziato a pesare è arrivata sempre qualche disattenzione che ci è costata il set. E dire che il gioco non è stato nemmeno male: i movimenti di squadra sono migliorati rispetto alla gara di andata. Il risultato fa però onore alle avversarie».

UNDER16 ECCELLENZA

Under16 ECCELLENZA - 8a giornata

Palasport di Lessona (BI)

DE MORI TEAMVOLLEY – Alessandria Volley 3-1

(25-13/25-22/19-25/25-11)

Coach Marco ALLORTO: «Si trattava della prima gara del girone di ritorno. La partita contro la giovanissima Alessandria è stata piuttosto piacevole, e direi che l’abbiamo disputata con la giusta concentrazione. Siamo anche riuscite a provare diverse combinazioni nella formazione: alcuni cambi di ruolo hanno dato dei buoni spunti, sui quali lavoreremo ancora in settimana. In una parola? Soddisfazione».

UNDER14

Under14 Girone C - 6a giornata

Palasport di Lessona (BI)

CONAD TEAMVOLLEY – Igor Volley Fucsia 0-3

(21-25/24-26/24-26)

Coach Benedetta DAFFARA: «Abbiamo ritrovato la Igor, ovvero la squadra contro cui avevamo debuttato qualche settimana fa. Di sicuro si può già apprezzare un’evoluzione: il lavoro fatto in palestra si è visto. I parziali dicono che sì, c’è da migliorare, ma stiamo spingendo nella direzione giusta. Questa partita è un buon punto di partenza, rimbocchiamoci le mani e continuiamo nel nostro percorso cercando di fare ancora di più. Deve essere uno stimolo per noi allenatori, ma anche per le ragazze».

Under 14 CONAD

Under 14 CONAD

Under 16 Eccellenza

Under 16 Eccellenza

uff.st. TeamVolley, s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore