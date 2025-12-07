Biella, tornano i ladri: rubati più di 10 computer a Città Studi e all'Ipsia

Sono tornati i ladri a Città Studi. Il furto è avvenuto nei giorni scorsi, in piena notte, intorno alle 3.

Stando alle prime ricostruzioni, sarebbero stati rubati un paio di pc dal campus universitario di Biella. 10 computer portatili, invece, sarebbero stati portati via dalle aule della sede dell'Ipsia, situata in corso Giuseppe Pella. Il danno è in fase di quantificazione ma ammonterebbe a circa 5mila euro. I malviventi sarebbero fuggiti velocemente dopo che era scattato il sistema di allarme. Sul fatto indaga la Polizia.

Non è la prima volta che simili fatti si registrano nella zona: solo nell'ottobre 2024 ignoti avevano preso di mira la sede del Centro di Salute Mentale e la stessa Città Studi. Anche in quel caso, erano stati sottratti alcuni pc e un termoscanner. Tra i danni figuravano quattro distributori automatici completamente scassinati.