Pallavolo, vittoria per Mercatino Franchising Biella Salussola Volley: trionfo per 3-0 contro Nuova Elva Occimiano FOTO

Il Mercatino Franchising Biella Salussola Volley conquista tre punti fondamentali nella nona giornata del campionato di Prima Divisione, superando tra le mura amiche della Palestra comunale di Salussola il Nuova Elva Occimiano con un netto 3-0. La partita, disputata ieri, venerdì 5 dicembre 2025, ha messo in mostra il grande carattere e la coesione della squadra di casa, capace di superare un inatteso ostacolo.

I parziali riflettono la combattività dell'incontro: 25-20, 25-20 e 25-21. Ogni set è stato affrontato punto su punto, con il Mercatino Franchising Biella Salussola Volley che ha saputo mantenere il sangue freddo nei momenti cruciali, dimostrando un notevole "senso di squadra".

La cronaca della serata è stata segnata da un episodio spiacevole nel corso del primo set. A causa di alcune goccioline di condensa cadenti dal soffitto, la formazione ospite ha interrotto il gioco, richiedendo la vittoria a tavolino. Dopo una pausa prolungata, durata oltre 30 minuti, la partita è fortunatamente ripresa come da regolamento. L'interruzione forzata non ha scalfito la determinazione dei padroni di casa, che sono tornati in campo con la stessa grinta, chiudendo il set a proprio favore e dominando i successivi.

Nel post-partita, sono intervenuti ai microfoni Luca Giallombardo e Matteo Soncin. Entrambi si sono detti soddisfatti della prestazione complessiva della squadra e della reazione mostrata dopo la lunga interruzione. Hanno tuttavia sottolineato la necessità di migliorare alcuni dettagli in fase difensiva.

"Siamo contenti del risultato e di come abbiamo gestito una situazione non facile," ha commentato uno dei due giocatori. "La squadra ha dimostrato maturità, come voleva il mister. Ora, però, dobbiamo immediatamente concentrarci sulle prossime due sfide, che saranno cruciali e particolarmente difficili prima della pausa natalizia."

La società esprime soddisfazione per la vittoria e ringrazia il pubblico per il sostegno, guardando con fiducia ai prossimi impegni che definiranno la posizione in classifica prima della sosta di fine anno.



