Battaglia al Palazzetto, l'Occhieppese supera il San Giuseppe: vale il 3° posto

Una vera e propria battaglia di nervi e tecnica quella andata in scena lunedì sera, 1° dicembre, alla Palestra Oratorio San Giuseppe di Trecate. La sesta giornata del campionato ha visto l'ASD San Giuseppe affrontare l'ASD Occhieppese Pallavolo in una sfida cruciale per la parte alta della classifica.

La partita si è rivelata fin da subito un affascinante duello punto a punto, con continui sbalzi di fronte che hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso. Entrambe le squadre hanno dimostrato grande determinazione, ma è stata l'Occhieppese a spuntarla, aggiudicandosi l'incontro con il risultato finale di 1-3. I primi due set sono stati giocati sul filo di lana. Nonostante il San Giuseppe abbia lottato con grinta, l'Occhieppese è riuscita a mantenere un leggero, ma decisivo, vantaggio nel finale, chiudendo il primo e il secondo parziale rispettivamente per 21/25 e 22/25. La maggiore lucidità nei momenti chiave ha permesso alle ospiti di portarsi sul 2-0. Nel terzo set, l'ASD San Giuseppe ha trovato la forza di reagire.

Spinta da una difesa più efficace e attacchi incisivi, la formazione di casa è riuscita a dominare il parziale, chiudendolo con un netto 25/20 e riaprendo la gara sul 2-1. Sembrava che l'inerzia potesse cambiare. Il quarto set è stato l'emblema della serata: un'altalena di emozioni. Le squadre non si sono risparmiate, con scambi lunghi e spettacolari. Arrivate sul 24 pari, in un finale da cardiopalma, è stata ancora una volta l'Occhieppese a dimostrare freddezza. Con un'azione decisiva, le ospiti hanno messo a terra i due punti necessari, chiudendo il set sul 24/26 e l'incontro sul definitivo 3-1. Grazie a questa vittoria e ai tre punti conquistati, l'ASD Occhieppese Pallavolo compie un balzo significativo in classifica, superando proprio l'ASD San Giuseppe.

L'Occhieppese raggiunge così quota 9 punti e si posiziona al terzo posto della graduatoria, subito dietro le capoliste Novi e Virtus. Per il San Giuseppe, nonostante la sconfitta, resta la consapevolezza di aver giocato una partita di alto livello, combattendo ogni singolo punto contro un'avversaria diretta.

ASD SANGIUSEPPE 1 - 3 ASD OCCHIEPPESE PALLAVOLO (21/25, 22/25, 25/20, 24/26)