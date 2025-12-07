Occhieppo Inferiore, nuova recinzione alla scuola e lavori per oltre 1,3 milioni di euro FOTO

Occhieppo Inferiore investe sulla sicurezza e sul decoro delle proprie scuole, ma non solo. Sono diversi i cantieri aperti in paese, per un totale di circa 1 milione 300 mila euro.

In questi giorni è in corso il cantiere che porterà alla sostituzione della vecchia recinzione in ferro con una nuova struttura in acciaio inox, resistente ed eterna, dal valore di 59 mila euro. L’opera è stata affidata a un artigiano locale e interessa sia la scuola primaria che la scuola dell’infanzia in via Aporti. A rendere unica la nuova recinzione è il dettaglio dei perni centrali a forma di matite colorate, che una volta completati porteranno un tocco vivace e giocoso all’ingresso delle scuole. Le matite saranno verniciate a polvere, una tecnica che garantisce colori duraturi e resistenti agli agenti atmosferici.

La sindaca Monica Mosca si dice entusiasta del progetto: "Questa è solo una delle opere che abbiamo avviato in questo periodo. Oltre alla recinzione, ci sono altri due cantieri importanti: gli interventi lungo le sponde dell’Elvo, dal valore di 1 milione di euro, e i lavori in piazza San Giovanni. In totale abbiamo messo in campo 1 milione e 300 mila euro in questo momento".