Valdilana: asino smarrito trovato, recupero fissato domani

Da due giorni un asino si era allontanato dal suo alpeggio in Valdilana e nel pomeriggio di oggi sabato 6 dicembre, intorno alle 16,30, l’animale è stato localizzato nei pressi di un torrentello vicino al ponte Pistolesa, nella frazione di Valdilana.

Il proprietario è intervenuto immediatamente, portando fieno e acqua all’animale, che è in buone condizioni generali ma azzoppato e incapace di risalire il sentiero, probabilmente a causa di una scivolata. Fortunatamente, l’animale non è solo: si trova con un altro asino che lo accompagna.

L’area impervia ha reso impossibile un intervento immediato da parte dei Vigili del Fuoco con l’elicottero, soprattutto perché si avvicinava il buio. È stato quindi concordato che il veterinario interverrà domani per controllare l’animale e organizzarne il recupero il prima possibile.