Bodybuilding, due argenti per Stefano Morino alla notte dei campioni

“Due secondi posti che valgono tantissimo”. Così Stefano Morino commenta la partecipazione alla gara di bodybuilding a Bussolengo, denominata “La notte dei campioni”, cui ha partecipato con onore nei giorni scorsi.

L'atleta biellese ha ottenuto due argenti in due categorie di peso diverse, a riprova di uno stato di forma eccellente. “Ora punto alla competizione per il titolo italiano, a Pomezia Terme – aggiunge -. Sono contento dei continui passi avanti, a riprova della bontà degli allenamenti. I tanti sacrifici stanno dando i loro frutti. Speriamo ora di poter salire sul gradino più alto del podio, dopo una serie di avvicinamenti importanti”.

La manifestazione in terra lombarda era organizzata dalla IFBB Italy, una delle federazioni più blasonate nel mondo del culturismo. Morino ha gareggiato sia nella categoria “man physique beginner” sia nella “man physique -176cm”, sfiorando il gradino più alto del podio in entrambe le sfide.

“I due argenti sono pesanti perché ottenuti a pochi punti di distanza dai vincitori, secondo le votazioni dei giudici – aggiunte Morino -. Ma basta guardare indietro... Continuerò ad allenarmi, puntando sempre più in alto. Ringrazio il mio preparatore Stefano Croccolino e Mauro Garolla della palestra Fitnessclub: senza di loro non avrei raggiunto determinati traguardi”.