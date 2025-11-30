Festa del Volley a Occhieppo Inferiore: Grande Successo per l'Allenamento Congiunto Under 12

Una mattinata all'insegna dello sport, della crescita tecnica e del divertimento ha visto protagoniste le giovanissime atlete di ASD Occhieppese, Tollegno e Virtus.

OCCHIEPPO INFERIORE – Quando la passione per la pallavolo incontra la voglia di crescere insieme, il risultato è una mattinata di sport indimenticabile. È quanto accaduto presso la palestra di Occhieppo Inferiore, che ha ospitato un vibrante allenamento congiunto dedicato alla categoria Under 12.

L'evento ha visto la partecipazione sinergica di tre importanti realtà del territorio: le padrone di casa dell'ASD Occhieppese Pallavolo, le ragazze del Tollegno e quelle della Virtus.

Sinergia e Tecnica sotto la guida di Carlos Di Lonardo

Il vero valore aggiunto della giornata è stata la conduzione tecnica. L'intera sessione si è svolta sotto l'attenta supervisione del primo allenatore occhieppese, Carlos Di Lonardo.

Il coach ha diretto i lavori mettendo la sua esperienza a disposizione di tutte le atlete presenti, indipendentemente dalla maglia indossata. L'obiettivo non era la competizione, ma l'apprendimento: migliorare i fondamentali, capire le dinamiche del gioco e, soprattutto, imparare a stare in campo con lo spirito giusto. Di Lonardo ha saputo coinvolgere le ragazze con esercizi mirati e momenti di gioco, trasformando l'allenamento in un'occasione di crescita collettiva.

I Numeri e l'Entusiasmo

Il colpo d'occhio in palestra era notevole: un totale di circa 60 ragazze hanno animato il parquet per tutta la mattinata. Tra bagher, palleggi e i primi attacchi, si è respirato un clima di assoluta serenità e amicizia.

Questo allenamento congiunto rappresenta un segnale forte per il movimento pallavolistico locale: la collaborazione tra società come Occhieppese, Tollegno e Virtus dimostra che investire sul vivaio e fare rete è la strada maestra per costruire il futuro di questo sport.

La mattinata si è conclusa tra sorrisi, foto di rito e la promessa di ritrovarsi presto sottorete, perché a vincere, in giornate come queste, è sempre e solo la pallavolo.