Tragedia a Biella, trovato senza vita in casa un uomo di 79 anni

Drammatica scoperta nel comune di Biella. Le notizie sono ancora frammentarie ma stando alle prime ricostruzioni è stato trovato il corpo senza vita di un uomo di 79 anni all'interno della sua abitazione. A rinvenirlo alcuni parenti che hanno dato l'allarme.

La tragedia si è consumata nella mattinata di oggi, 3 dicembre. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, avvenuto molto probabilmente per cause naturali. Lo stesso personale medico ha poi assistito la moglie, presente in casa e accompagnata in ospedale per alcuni accertamenti.

La salma dell'anziano, invece, è stato affidata ai familiari per le esequie funebri. Presenti anche i militari dell'Arma.

