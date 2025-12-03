Chiusura della SP 205 a Ternengo FOTO

La SP 205 è stata temporaneamente chiusa nella frazione Oro a causa di un cedimento di una tubatura che ha provocato la formazione di una voragine sulla carreggiata.

Sono intervenuti anche i Carabinieri. Le autorità locali hanno disposto deviazioni del traffico per garantire la sicurezza degli automobilisti e permettere l’intervento dei tecnici per la riparazione. Non sono ancora noti i tempi previsti per la riapertura della strada.

Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione e a seguire la segnaletica stradale per le vie alternative.