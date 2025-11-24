Ronco Biellese, aperta manifestazione di interesse per l’apertura di baby parking nei locali dell’ex micronido

Il comune di Ronco Biellese ha pubblicato sul proprio sito web un avviso pubblico per concedere gratuitamente i locali dell’ex micronido di via Roma a chi voglia avviare un’attività di baby parking, ovvero un centro di custodia oraria per bambini tra i 13 mesi e i 6 anni di età, così come previsto dalla delibera della giunta della Regione Piemonte n. 31-5660 del 16 aprile 2013. Questo avviso è propedeutico a individuare e valutare soggetti disponibili a partecipare a una successiva gara per la gestione dell’immobile destinandolo al servizio di baby parking.

Possono presentare domanda di partecipazione le associazioni, i gruppi e gli enti che possiedono requisiti di natura generale per contrattare con la pubblica amministrazione; non abbiano posizioni debitorie a qualsiasi titolo nei confronti del comune di Ronco Biellese; perseguano finalità di tipo educativo, culturale e sociale e dispongano di personale addetto al servizio che svolga attività organizzativa, di assistenza e di supporto, come “agente socializzante” alla vita del bambino e che quindi deve essere in possesso di uno dei titoli professionali previsti dalla legge. La durata della concessione dei locali potrà essere di cinque anni, che potranno essere prorogati per altri cinque anni su richiesta del soggetto aggiudicatario della gara. L’amministrazione comunale, in ogni caso, deciderà se procedere o meno all’assegnazione dei locali dell’ex micronido nel caso in cui le domande non risultino convenienti o idonee rispetto all’obiettivo di realizzazione del servizio. Così come, nel caso non arrivasse alcuna richiesta, potrà decidere di non bandire alcuna gara successiva alla manifestazione d’interesse.

“Su suggerimento dei funzionari della Regione Piemonte – commenta il sindaco Celestino Lanza – abbiamo pensato di aprire questa manifestazione di interesse per verificare se ci siano soggetti che abbiano intenzione di aprire nel nostro Comune un servizio di custodia oraria dei bambini più piccoli, servizio che in molte realtà viene utilizzato con frequenza dalle famiglie. Si tratta di una forma di accudimento più snella e accessibile rispetto a un asilo nido e pensiamo potrebbe essere un valido aiuto per i genitori. Ora attendiamo che arrivino le domande e poi decideremo il da farsi”.

Le modalità di partecipazione alla manifestazione d’interesse sono pubblicate sul sito web del Comune, all’indirizzo www.comune.roncobiellese.bi.it. Le domande possono essere inviate fino al 18 dicembre alle ore 12; l’ufficio Tecnico è a disposizione per chiarimenti e per concordare un sopralluogo dei locali: basta inviare una mail all’indirizzo uftec.ronco@ptb.provincia.biella.it.