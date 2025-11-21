Black Friday Angelico Biella: sconti fino al 50% su tutta la collezione

Il Black Friday arriva anche a Biella e Angelico celebra l’appuntamento più atteso dell’anno con una proposta davvero straordinaria: sconti fino al 50% su tutta la collezione. Un’occasione unica per rinnovare il guardaroba con capi di qualità, pensati per accompagnare ogni momento importante con stile impeccabile.

La promozione coinvolge l’intera selezione Angelico: abiti, giacche, pantaloni, maglieria, camicie, cappotti, scarpe e accessori, tutti realizzati con l’attenzione sartoriale che da sempre contraddistingue il marchio biellese. Una scelta ampia e trasversale, perfetta sia per chi cerca l’outfit ideale per le festività, sia per chi desidera investire in capi iconici da utilizzare tutto l’anno.

L’iniziativa conferma ancora una volta il legame di Angelico con il territorio: un brand storico che, pur crescendo a livello nazionale, rimane profondamente radicato a Biella e continua a offrire valore ai propri clienti attraverso qualità, stile e tradizione tessile.

Il Black Friday Angelico Biella prosegue fino al 1° dicembre, salvo esaurimento scorte. Un’opportunità da non perdere per chi desidera vivere un’esperienza di shopping esclusiva e conveniente, all'insegna dell’eleganza Italiana.

Dal 21 novembre al 1° dicembre vivi tutto lo stile Angelico: a Biella, Gaglianico e sul portale online arrivano gli sconti del Black Friday.  www.angelico.it.

