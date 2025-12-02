Anche Brusnengo scende in campo per la Banca del Giocattolo

Anche quest’anno il comune di Brusnengo ha aderito all'iniziativa benefica la “Banca del Giocattolo”, dedicata alla raccolta di giocattoli da destinare ai bambini e alle famiglie del territorio che vivono un periodo di difficoltà.
La raccolta a Brusnengo sarà attiva dal 2 al 10 dicembre, dal lunedì al venerdì, con orario 9–12, presso il Palazzo Comunale. Si possono concordare altri orari di consegna telefonando in Comune o al 349.7942009.
Si possono donare giocattoli nuovi o in ottimo stato, adatti a diverse fasce d’età. Ogni contributo aiuterà a rendere più sereno il periodo natalizio di molti bambini.