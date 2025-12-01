Biella, pubblicati i dati dei consigli di quartiere: affluenza al 9,72%

Biella torna al voto per i consigli di quartiere, una giornata attesa, ma segnata da una partecipazione contenuta, che ha riportato alle urne 10 quartieri, 17 liste e decine di candidati volontari. Secondo i dati ufficiali forniti dai presidenti di seggio, l’affluenza complessiva si è attestata al 9,72% su un totale di 35.528 elettori.

La partecipazione mostra un quadro a macchia di leopardo, con differenze rilevanti tra le zone della città.

- Oremo–Barazzetto–Vandorno: 17,98%

- Piazzo: 17,29%

- Valle Oropa: 14,77%

Su livelli intermedi si collocano:

- Villaggio Lamarmora: 12,81%

- Riva: 12,54%

- Pavignano–Vaglio Colma: 12,25%

- Chiavazza: 11,31%

Più bassa la partecipazione nei quartieri più grandi e centrali:

- San Paolo–Masarone–Villaggio Sportivo: 6,21%

- Centro: 7,30%

- Vernato–Thes: 4,32%

Il dato più basso è quindi quello del Vernato-Thes, mentre quello più alto appartiene a Oremo–Barazzetto–Vandorno, che supera di oltre otto punti percentuali la media cittadina.

Nel complesso hanno votato 3.452 cittadini su 35.528 aventi diritto, includendo italiani maggiorenni, comunitari e giovani dai 16 ai 18 anni .

Liste e candidati

Come previsto, alcuni quartieri si sono presentati con una sola lista, mentre altri con due. In totale sono 17, così distribuite :

Quartieri con due liste:

Centro, Piazzo, San Paolo–Masarone–Villaggio Sportivo, Chiavazza, Valle Oropa, Villaggio Lamarmora, Pavignano–Vaglio Colma

Quartieri con una sola lista:

Riva, Vernato–Thes, Oremo–Barazzetto–Vandorno

Di seguito i dati comunicati dai presidenti di Seggio al termine delle operazioni di voto:

CENTRO

SAN PAOLO

CHIAVAZZA

VALLE OROPA

VILLAGGIO LA MARMORA

PAVIGNANO- VAGLIO

RIVA

VERNATO

PIAZZO

BARAZZETTO-VANDORNO-OREMO