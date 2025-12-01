Biella, pubblicati i dati dei consigli di quartiere: affluenza al 9,72%

Biella torna al voto per i consigli di quartiere, una giornata attesa, ma segnata da una partecipazione contenuta, che ha riportato alle urne 10 quartieri, 17 liste e decine di candidati volontari. Secondo i dati ufficiali forniti dai presidenti di seggio, l’affluenza complessiva si è attestata al 9,72% su un totale di 35.528 elettori.
La partecipazione mostra un quadro a macchia di leopardo, con differenze rilevanti tra le zone della città.
- Oremo–Barazzetto–Vandorno: 17,98%
- Piazzo: 17,29%
- Valle Oropa: 14,77%
Su livelli intermedi si collocano:
- Villaggio Lamarmora: 12,81%
- Riva: 12,54%
- Pavignano–Vaglio Colma: 12,25%
- Chiavazza: 11,31%
Più bassa la partecipazione nei quartieri più grandi e centrali:
- San Paolo–Masarone–Villaggio Sportivo: 6,21%
- Centro: 7,30%
- Vernato–Thes: 4,32%
Il dato più basso è quindi quello del Vernato-Thes, mentre quello più alto appartiene a Oremo–Barazzetto–Vandorno, che supera di oltre otto punti percentuali la media cittadina.
Nel complesso hanno votato 3.452 cittadini su 35.528 aventi diritto, includendo italiani maggiorenni, comunitari e giovani dai 16 ai 18 anni .
Liste e candidati
Come previsto, alcuni quartieri si sono presentati con una sola lista, mentre altri con due. In totale sono 17, così distribuite :
Quartieri con due liste:
Centro, Piazzo, San Paolo–Masarone–Villaggio Sportivo, Chiavazza, Valle Oropa, Villaggio Lamarmora, Pavignano–Vaglio Colma
Quartieri con una sola lista:
Riva, Vernato–Thes, Oremo–Barazzetto–Vandorno
Di seguito i dati comunicati dai presidenti di Seggio al termine delle operazioni di voto:
CENTRO
SAN PAOLO
CHIAVAZZA
VALLE OROPA
VILLAGGIO LA MARMORA
PAVIGNANO- VAGLIO
RIVA
VERNATO
PIAZZO