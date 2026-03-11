Provincia di Biella, il “grazie” di Ramella Pralungo al consiglio: “Lavoro unitario a favore del territorio”

“Un sentito ringraziamento ai membri del consiglio provinciale per l'operato svolto negli ultimi 2 anni. Il percorso di questo biennio è stato importante: oltre ad affrontare situazioni di emergenza, come l'evento alluvionale dell'aprile 2025 e l'inevitabile ricerca di fondi per viabilità e interventi comuni, è stato allestito un ricco programma per celebrare i 30 anni della nascita della Provincia di Biella. A tutti loro va la mia gratitudine”. A parlare il presidente Emanuele Ramella Pralungo che, nella mattinata di oggi, 11 marzo, nella sala consiliare, si è rivolto all'assemblea per sottolineare “l'ottimo lavoro unitario compiuto sempre a favore del territorio”.

Parole condivise anche dal vicepresidente Elisa Pollero e dai consiglieri presenti. Da qualcuno sono giunte anche alcune proposte in vista della prossima consiliatura, come riportato, ad esempio, da Pier Ercole Colombo: “Si potrebbe pensare di unire le deleghe di cultura e istruzione e realizzare sempre più iniziative rivolte alle nuove generazioni. L'entusiasmo percepito negli eventi del trentennale della Provincia ci suggerisce di coinvolgere sempre di più gli studenti in progetti significativi da realizzarsi nel corso dell'anno”. Infine, come da molti ribadito, il consiglio provinciale ha “dato prova di una profonda maturità dimostrando sempre buon senso, professionalità e impegno, speso a favore del territorio. I traguardi raggiunti sono sotto gli occhi di tutti”.

A meno di sedute straordinarie si è trattato dell'ultima riunione dal momento che a fine mese, nella giornata di domenica 29 marzo, dalle 8 alle 20, si svolgeranno le elezioni provinciali che designeranno la nuova guida dell'ente. Salvo sorprese, i candidati sarebbero due: da una parte il presidente uscente (nonché primo cittadino di Occhieppo Superiore) Emanuele Ramella Pralungo; dall'altra, invece, il sindaco di Candelo Paolo Gelone.