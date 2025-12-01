Auto finisce contro il guardrail a Mottalciata, conducente estratta dall'abitacolo

È stata assistita dal 118 la donna che, nella mattinata di oggi, 1° dicembre, è rimasta coinvolta in un sinistro stradale autonomo alla guida della sua auto. L'allarme è scattato intorno alle 9 nel comune di Mottalciata.

Stando alle prime ricostruzioni, il mezzo sarebbe finito contro il guardrail della carreggiata. In breve tempo sono giunti i Vigili del Fuoco che, con le consuete manovre di soccorso, hanno estratto la conducente dall'interno dell'abitacolo. Presenti anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi di rito.