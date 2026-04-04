Rugby, Soladria Serie A Elite: Petrarca si impone alla Cittadella del Rugby di Biella, finisce 73-19

Biella Rugby incappa in una sconfitta pesante, sul campo i casa, contro Petrarca Padova, formazione che si conferma tra le più attrezzate del campionato. Il 19–73 finale racconta di una partita in cui gli ospiti hanno imposto fin da subito ritmo, intensità e tanta qualità, rendendo complicata ogni risposta dei gialloverdi.

L’avvio è tutto di marca petrarchina: nei primi venti minuti Tommaso Scramoncin si mette in evidenza con una tripletta personale, sempre trasformata, che indirizza subito l’inerzia del match sullo 0–21. Biella prova a contenere l’urto, ma la pressione degli ospiti resta costante e porta a ulteriori segnature fino al 0–40 del primo tempo. Nel finale della prima frazione arriva però la reazione d’orgoglio dei ragazzi di Benettin e Orlandi, con la meta di De Biaggio trasformata da Cruciani che fissa il parziale sul 7–40.

Nella ripresa il copione non cambia: Petrarca continua a macinare gioco e punti, trovando altre marcature. Saranno undici in totale alla fine del match. Biella, pur sotto pressione, non smette di lottare e riesce a costruire, di tanto in tanto, alcune buone azioni offensive, concretizzate dalle mete di Foglio Bonda al 55’ e Nastaro al 78’, entrambe frutto di iniziative che premiano la volontà dei gialloverdi di non arrendersi fino all’ultimo. Nel finale però è ancora Padova a chiudere i conti, fissando il risultato sul definitivo 19–73.

Nonostante il punteggio severo, la squadra di coach Benettin ha cercato di restare in partita lottando come meglio è riuscita, come sottolineato dallo stesso allenatore al termine dell’incontro:

“I ragazzi hanno dato il massimo, si sono battuti per ottanta minuti, ma il divario era davvero troppo grande. Petrarca si è dimostrato di un altro pianeta rispetto a noi, per questo, la nostra volontà non è bastata ad arginare la loro superiorità. Erano stratosferici in tutto: fasi statiche, gioco fuori e difesa. Abbiamo fatto fatica tutto l'anno e anche oggi abbiamo faticato ad ottimizzare lo spazio e nell'uno contro uno. Qualche buona azione in attacco che ci ha portato qualche meta, però troppo poco e davvero troppa la differenza”.

Biella Rugby esce senza punti dalla quindicesima giornata, ma con la consapevolezza di aver affrontato una delle squadre più complete del torneo.

Marcatori. p.t. 2’ m. Scramoncin tr. Lyle (0-7), 13’ m. Scramoncin tr. Lyle (0-14), 19’ m. Scramoncin tr. Lyle (0-21), 22’ m. Scramoncin n.t. (0-26), 30’ m. Destro tr. Lyle (0-33), 32’ m. Nowlan tr Lyle (0-40), 37’ m. De Biaggio tr. Cruciani (7-40); s.t. 41’ m. Citton tr. Lyle (7-47), 51’ m. Zapata tr. Lyle (7-54), 55’ m. Foglio Bonda n.t. (12-54), 60’ m. Ioannucci n.t. (12-59), 68’ m. Zapata tr. Lyle (12-66), 78’ m. Nastaro tr. Cruciani (19-66), 80’ m. Lyle tr. Lyle (19-73)

Biella Rugby Club: Salussolia (51’ Negro); Morel, Foglio Bonda (64’ Dapavo), Grosso, Nastaro; Cruciani, Loro (60’ Dabala); De Biaggio, Zucconi, J. B. Ledesma; G. Loretti (45’ Mondin), Gonella (57’ Eschoyez); Pavesi (53’ Vecchia), J.M. Ledesma (41’ Zavallone), De Lise (cap.) (43’ Sorbera).

All. Benettin

Pertarca Padova: Lyle; Della Silvestra, De Masi, Destro (56’ Ioannucci), De Sanctis; Chillon (56’ Donato), Citton (56’ Jimenez); Trotta (cap.), Casolari (1’-2’ Botturi) (48’ Zapata), Ghigo; Nowlan (63’ Telandro), Bavaresco; Barbatti (48’ Torres), Scramoncin (67’ Botturi), Minervino (48’ Pisani).

All. Jimenez

Arb. Matteo Locatelli (Bergamo)

AA1 Francesco Meschini (Milano) AA2 Luzza Antonio (Torino) TMO Luca Trentin (Monza Brianza)

Calciatori: Cruciani (Biella Rugby) 2/3; Lyle (Petrarca Padova) 9/11

Cartellini: 12’ cartellino giallo a Morel (Biella Rugby), 49’ cartellino giallo a Sorbera (Biella Rugby)

Note: Campo in buone condizioni, cielo sereno, circa 19°, presenti allo stadio circa 1000 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Biella Rugby) 0, Petrarca Padova 5

Player of the Match: Tommaso Scramoncin (Petrarca Padova)