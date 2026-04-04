Ippon 2 Karate, Marta Buono conquista il bronzo agli Assoluti

Dal 26 al 29 marzo, a Ostia, si sono svolti i Campionati Italiani Assoluti di Karate, appuntamento di altissimo livello che ha visto la partecipazione di 645 atleti in rappresentanza di 252 società provenienti da tutta Italia. In gara anche tutti i principali esponenti della nazionale italiana, sia Seniores sia Under 21, con categorie estremamente competitive, ciascuna caratterizzata dalla presenza di almeno cinque o sei atleti in lotta per il podio.

La Ippon 2 Karate di Biella si è presentata con quattro atleti, guidati dai tecnici Feggi e Taglioretti, offrendo nel complesso una prova molto convincente.

A brillare è stata Marta Buono che, nella nuova categoria +68 kg, ha conquistato una prestigiosa medaglia di bronzo al termine di un percorso di alto livello. Dopo aver superato con autorità i primi tre incontri, si è fermata in semifinale sul punteggio di 2-2, per poi imporsi con determinazione nella finale per il terzo posto.

Buona prova anche per Cristian Spilinga nei 60 kg, che ha affrontato al primo turno il suo idolo, l’ex campione del mondo Angelo Crescenzo. Spilinga ha disputato un incontro di qualità, chiuso sul 5-2, mettendo a segno anche un pregevole calcio. Il mancato accesso alla finale da parte di Crescenzo ha però impedito il ripescaggio.

Stesso destino per Alessandro Demargherita nei 67 kg: dopo aver vinto il primo incontro, si è arreso al secondo contro il forte carabiniere Giordano, fermatosi poi alla finale di poule, precludendo anche in questo caso il ripescaggio.

Infine, Filippo Mosca, al debutto nella categoria -84 kg, ha iniziato con una netta vittoria per 8-0, fermandosi poi al turno successivo. Anche per lui, niente ripescaggio a causa dell’eliminazione anticipata del suo avversario.