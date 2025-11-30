Biellese, tre furti in poche ore: colpiti Candelo, Sala e Vigliano

Nella giornata di ieri, sabati 29 novembre, i Carabinieri sono intervenuti su tre diversi episodi tra tentativi di intrusione e furti consumati, avvenuti in altrettanti comuni del Biellese. Le indagini proseguono per ricostruire le dinamiche.

A Candelo il proprietario di un’abitazione ha segnalato alle forze dell’ordine di aver trovato tagliata la recinzione metallica della propria proprietà. L’uomo, rientrando, si è accorto del danno ma non ha riscontrato ulteriori segni di effrazione né intrusioni all’interno.

I Carabinieri hanno avviato gli accertamenti e le indagini sono in corso.

Lo stesso episodio si è verificato, nel mese di novembre, su diverse località del territorio.

A Sala Biellese, è stato denunciato un furto consumato all’interno di un’abitazione su due piani. Secondo quanto riferito, il figlio del proprietario – un uomo del '73 – si era allontanato dopo aver chiuso la porta a chiave.

Al rientro non ha trovato segni di effrazione, ma la porta risultava aperta, probabilmente sbloccata dall’interno. Dall’abitazione sono stati asportati una collana e alcuni anelli. I danni, fortunatamente, risultano parzialmente coperti da assicurazione.

I Carabinieri hanno effettuato il sopralluogo e procederanno con ulteriori verifiche.

Il terzo episodio è avvenuto a Vigliano Biellese, nella fascia compresa tra il pomeriggio e la sera. La proprietaria, una donna del '77, ha denunciato il furto di monili in oro dalla propria abitazione.

Anche in questo caso sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'intrusione. Al momento non vi sono ulteriori dettagli.