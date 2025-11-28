Croce Rossa Biella, poesia e volontariato: all'Agorà l'incontro gratuito

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Biella propone un appuntamento dedicato alla dimensione artistica del volontariato. Sabato 29 novembre, alle 17.30, all’Agorà Palace Hotel di via Alfonso Lamarmora 13A, andrà in scena “Anime al servizio – L’espressione artistica del volontariato”, un incontro aperto al pubblico che unisce poesia, emozioni e testimonianza.

Durante la serata saranno presentate due raccolte poetiche: “Petali di… Versi” di Maurizio Bruno Lanza e “Come sabbia tra le dita” di Davide Rastello. Due opere che, come sottolinea la Croce Rossa Biella, raccontano sensibilità, gesti e sfumature che quotidianamente animano l’impegno dei volontari.

L’iniziativa nasce dall’idea che, nel volontariato come nell’arte, ogni gesto sia un atto d’amore: donare, creare e sentire diventano espressioni della stessa umanità, quella che l’associazione desidera condividere con la comunità.

L’incontro sarà un momento semplice e accogliente, pensato per avvicinare il pubblico al mondo del volontariato, attraverso la forza della poesia. La partecipazione è libera.