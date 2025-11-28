Auto finisce fuori strada a Ponderano, conducente estratto dall'abitacolo

È stato trasportato al Pronto Soccorso per gli accertamenti di rito l'uomo di circa 30 anni che, alla guida della sua auto, è rimasto coinvolto in un sinistro autonomo. È successo poco dopo le 8 di oggi, 28 novembre, in via Maghetto, nel comune di Ponderano.

Stando alle prime ricostruzioni, il mezzo è finito in un campo per cause al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti velocemente i Vigili del Fuoco che, attraverso le consuete tecniche di soccorso, hanno estratto il conducente, rimasto bloccato all'interno dell'abitacolo. In seguito, è stato affidato alle cure del 118. Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale per la raccolta dei rilievi.