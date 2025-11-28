Biellese in ebike: Toboga al contrario, un classico che si trasforma FOTO

Un percorso tra i più noti della Serra biellese diventa un’esperienza alternativa. Il tracciato invertito è la proposta di Franco Bonavigo che propone una variante all'itinerario iconico.

L’inversione dell’itinerario ha infatti trasformato il Toboga — il celebre single track che corre sulla cresta esterna della Serra, da Croceserra lungo tutta la dorsale — in una dolce salita. Un cambio di prospettiva che ha permesso di apprezzarne, anche percorrendo il tratto in senso opposto all’ordinario, la pendenza ridotta e la scorrevolezza. Di conseguenza, il tratto generalmente utilizzato per avvicinarsi alla collina morenica, partendo da Occhieppo Inferiore e passando per Camburzano, Colla di Netro e il ponte sull’invaso della diga dell’Ingagna, è diventato la fase finale del rientro. Il risultato è un percorso che, pur sviluppandosi su sentieri molto conosciuti, assume un carattere completamente diverso.

A rendere il giro ancora più dinamico sono state due varianti nella zona di Andrate: l’“anello delle case belle” e il ponte Reisach, un tratto noto anche come “il sentiero che non c’è”. L’aggiunta con qualche passaggio tecnico ha contribuito a dare brio a un itinerario che, nel complesso, risulta “divertente e nuovo” nonostante la familiarità.

Il percorso è consigliato a chi ha una buona sicurezza in sella e dimestichezza con fondi leggermente vischiosi ma scorrevoli. Solo nella parte superiore dell’anello si affrontano pochi metri di “spintage”, necessari per superare alcuni passaggi particolarmente dissestati.

L’anello si è chiuso con 57,89 chilometri, 1.172 metri di dislivello positivo e un tempo complessivo di 6 ore e 12 minuti, comprensivo di una sosta birra.

eBike Biella invita chiunque voglia provare l’itinerario a scegliere uno dei percorsi disponibili nei post pubblicati sulla pagina e a unirsi alle uscite: la partecipazione è gratuita, e per chi non possiede una e-bike è disponibile il supporto dell’organizzazione.

Foto e video vengono realizzati e messi a disposizione per i partecipanti, per avere un ricordo dell’esperienza.