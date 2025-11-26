Ginnastica, pioggia di medaglie per le RSgirls a Capriolo FOTO

Il weekend passato ha visto le ginnaste del gruppo Silver della Rhythmic School partecipare al Trofeo Peccati gola andato in scena presso il palazzetto dello sport di Capriolo. Le atlete della scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya hanno dominato la prova valida per il campionato lombardo AICS, riservata alle ginnaste partecipanti ai campionati individuali di Ginnastica Ritmica Silver.

Al termine della manifestazione, si contano per le RSgirls: 10 medaglie d’oro, 9 d’argento e 3 di bronzo. Undici le atlete in gara per il team candelese, per ognuna di loro due esercizi, tutte sul podio in ogni attrezzo. Nel raggruppamento LC otto le RSgirls a scendere in pedana. Nella categoria Allieve 1, Andrea Viola Adamo si classifica seconda alle clavette e terza alla palla, fra le allieve 3, Ginevra Romanini è d’argento sia alla fune che al cerchio, così come Ginevra Lanza , fra le Allieve 5, al cerchio ed alle clavette; mentre, Ginevra Segatto, nella stessa categoria, è invece d’oro alla fune ed al nastro.

Alice Cola, in gara fra le Junior 1, è seconda al cerchio e terza alla palla ed Alyssa Adamo, nella stessa categoria, è d’oro alla palla ed al nastro. Hanno gareggiato nella categoria Senior 1, Giorgia Maria Bonifacio che ha ottenuto il primo posto a cerchio e clavette ed Ilaria Giabardo che si è classificata prima al nastro e terza alle clavette. Ginevra Viana, in gara nel raggruppamento LC2, allieve 5, è d’oro a clavette e nastro. Nella categoria LD due le RSgirls in gara: Martina Brocchi, nella categoria A 5, che conquista due argenti a cerchio e clavette ed Iris Marchesi, fra le Junior 1, che si classifica prima alla palla e seconda al nastro. A seguire le atlete in pedana le istruttrici Arianna Prete e Mariia Nikitchuk.

Lo staff tecnico blu/fuxia, soddisfatto per i risultati conseguiti, ha rilasciato il seguente commento: “Le ragazze hanno approcciato la gara in modo corretto, con buona tecnica, grinta e determinazione. Ci sono però alcune esibizioni da migliorare ma abbiamo ancora un paio di settimane di allenamenti prima delle finali nazionali della FdG Winter edition a Rimini per cui pensiamo di riuscire ad essere perfettamente pronte per l’importante appuntamento che conclude l’annata sportiva 2025. La competizione odierna è stato un ottimo test per entrare nel clima gara e per arrivare a Rimini con la consapevolezza di avere tutte le carte in regola per cercare di rinverdire gli ottimi risultati delle precedenti edizioni”.