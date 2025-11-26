Bocce, a Buronzo concluse le gare dei gironi del torneo: ecco chi accede alla fase finale FOTO

A Buronzo è terminata la fase a gironi del torneo serale del martedì a quadrette CCDD. La classifica finale ha visto al primo posto la San Secondo Bennese Fontanella con 12 punti, poi al secondo posto ben quattro squadre con 8 Valle Elvo Ciocchetti, Valle Elvo Bevilacqua, Bocce Valdengo Tregnago, Valle Elvo Levis, poi Piatto Sport Monetta e San Secondo Bennese Allorio con 6, Piatto Sport Ciarletti 0.

Ad accedere direttamente alla fase finale la San Secondo Bennese Fontanella, poi si è reso indispensabile ricorrere alla classifica avulsa per determinare altre tre squadre da qualificare. In base a questa classifica Ciocchetti e Bevilacqua passano il turno con punti 4, Tregnago e Levis 2. Di queste ultime due si qualifica la Bocce Valdengo Tregnago per maggiore punti bocce conquistati negli scontri diretti, 36, mentre Levis ne conta 35. La griglia delle semifinali vedrà, per martedi prossimo, con inizio alle 20.30, le sfide tra San Secondo Bennese-Bocce Valdengo e Valle Elvo Ciocchetti-Valle Elvo Bevilacqua. Chi vince va in finale, che inizierà alle 22.30.