Biella, IPPON 2: Spilinga è Campione Italiano Juniores FIJLKAM

Lido di Ostia, 21-23 novembre – Grande karate in scena ai Campionati Italiani Juniores FIJLKAM, che hanno visto la partecipazione di circa 800 atleti provenienti da 321 società. Tra loro anche i giovani della Ippon 2 di Biella, protagonisti di prove solide e di alto profilo tecnico.

A distinguersi su tutti è stato Christian Spilinga, autore di una gara impeccabile nella categoria -50 kg, che gli è valsa il titolo di Campione Italiano Juniores. Una prestazione netta, costruita su concentrazione, tecnica e determinazione, che conferma la crescita del giovane atleta biellese.

Ottimo risultato anche per Vittoria Pozzo nella categoria -48 kg, che ha chiuso al 5º posto, sfiorando il podio: la medaglia di bronzo è sfumata per un solo punto, con una sconfitta di misura (1-0) che non cancella la qualità del suo percorso.

Nel -59 kg, Gaia Condemi ha raggiunto un significativo 7º posto dopo quattro combattimenti di grande intensità. Un risultato rilevante, considerando che si trattava del suo rientro ufficiale dopo oltre un anno di stop per infortunio.

Tra le -48 kg, Francesca Magliola ha chiuso in 11ª posizione, fermata dall’atleta poi salita sul terzo gradino del podio. Una prova che testimonia impegno e continuità nel lavoro. Stessa posizione per Caterina Sasso, anch’essa 11ª, che si è arresa alla futura quinta classificata, mostrando comunque buona solidità tecnica.

Assente invece Filippo Mosca, costretto al forfait a causa di un problema di salute.

A guidare la squadra biellese, come di consueto, i tecnici Maurizio Feggi e Thomas Taglioretti, il cui contributo in termini di preparazione, presenza e supporto si è rivelato determinante per la qualità complessiva delle prestazioni.

Presente a bordo tatami anche Marta Buono, reduce da una settimana di raduno al Centro Olimpico con la Nazionale Italiana U21, ulteriore testimonianza del livello e della continuità espressi dalla società Ippon 2 nel panorama nazionale.