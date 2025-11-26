ASD New Generation Taekwondo al Torino Royal Cup: 3 Oro, 5 Argento e 4 Bronzo FOTO

19 atleti della ASD New Generation Taekwondo provenienti dalle province di Vercelli e Biella hanno gareggiato il 22 e il 23 novembre nel prestigioso Pala Gianni Asti (Ex Palaruffini) in occasione della Torino Royal Cup, alla sua sesta edizione: la competizione ha richiamato società ed atleti da tutta Italia e anche dall'estero, con oltre 800 partecipanti. La due giorni di gara ha visto gareggiare le categorie dei più piccoli e i Cadets sabato 22 e le categorie Junior, Senior e Master domenica 23. La ASD New Generation, guidati dai tecnici e fratelli Stefano e Giorgio Moi, ha guadagnato un paniere di 3 Oro, 5 Argento e 4 Bronzo, con performance interessanti anche nelle categorie più esperte.

Gli atleti e i risultati:

Simone Melis , categoria Cadets cinture gialle: Oro in finale diretta, al suo primo esordio in gara

, categoria Cadets cinture gialle: in finale diretta, al suo primo esordio in gara Hkadija Tella, categoria Children cinture gialle: Oro in finale diretta, con 2 round a 1, alla sua seconda esperienza di gara

categoria Children cinture gialle: in finale diretta, con 2 round a 1, alla sua seconda esperienza di gara Francesca Barrelli , Junior cinture verdi/blu: Oro , con due incontri vinti, alla sua quarta gara della stagione, atleta che sta dimostrando crescita e costanza nei risultati

, Junior cinture verdi/blu: , con due incontri vinti, alla sua quarta gara della stagione, atleta che sta dimostrando crescita e costanza nei risultati Gabriele Motto , Senior cinture nere -80kg: Argento , con un incontro vinto in semifinale ha perso la finale con l'atleta più esperto della sua categoria

, Senior cinture nere -80kg: , con un incontro vinto in semifinale ha perso la finale con l'atleta più esperto della sua categoria Liam Bertoloni , Senior cinture nere +87kg: accorpato in una categoria di peso superiore alla sua, guadagna un Argento vincendo la semifinale e fermandosi solo in finale

, Senior cinture nere +87kg: accorpato in una categoria di peso superiore alla sua, guadagna un vincendo la semifinale e fermandosi solo in finale Riccardo Cordero , Children cinture gialle: Argento al suo primo esordio in gara

, Children cinture gialle: al suo primo esordio in gara Dina Ferraris Potino , Kids cinture blu/rosse: Argento

, Kids cinture blu/rosse: Mirko Di Ruocco , Kids cinture verdi/blu: Argento

, Kids cinture verdi/blu: Giorgio Moi, Master cinture nere, in doppia veste, come coach e atleta: Bronzo , ha perso la semifinale per pochissimi punti di distacco dal suo avversario

Master cinture nere, in doppia veste, come coach e atleta: , ha perso la semifinale per pochissimi punti di distacco dal suo avversario Gabriel Spano, Junior cinture rosse: Bronzo , con un incontro vinto, si è fermato in semifinale, dimostrando in ogni caso tenacia e determinazione

Junior cinture rosse: , con un incontro vinto, si è fermato in semifinale, dimostrando in ogni caso tenacia e determinazione Cecile Keysiane Choupa , Junior cinture verdi: Bronzo

, Junior cinture verdi: Martina Barrelli, Cadets cinture verdi/blu: Bronzo

Buone anche le prestazioni degli atleti non a podio: Rebecca Cisaria, che se pur non contemplata nel medagliere ha svolto un'amichevole vincendola per KO tecnico;

Samuele Manfredo (Senior cinture nere -68kg) che non ha passato i quarti di finale per pochi punti di differenza con l'avversario; Abrar Ibnorida (Cadets cinture verdi/blu) che ha perso il primo incontro contro un'atleta estremamente esperta, ma dimostrando comunque tecnica e capacità; Andrea Pignolo, Junior cinture rosse, anche lui uscito ai quarti di finale, ha dimostrato lucidità; Samuele Giardina (Senior cinture nere -68kg), uscito al primo incontro dopo due round intensi e senza risparmiarsi; il piccolo Omar Decaminada (Children cinture verdi/blu), uscito al primo incontro; Edoardo Morino (Kids cinture blu/rosse), uscito anche lui al primo incontro sebbene stia dimostrando crescita.