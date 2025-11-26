TeamVolley, settore giovanile: in campo U14 e U16 Eccellenza

Weekend ridotto per il settore giovanile del TeamVolley, impegnato con due sole formazioni: Under 16 Eccellenza e Under 14. Al Palasport di Lessona sono arrivate una sconfitta netta e una battaglia al tie-break, analizzate anche attraverso i commenti delle coach.

Under 16 Eccellenza

7ª giornata – Palasport di Lessona (BI)

DE MORI TEAMVOLLEY – ITOF Volley San Giacomo Novara 0-3

(16-25 / 18-25 / 17-25)

Una gara in cui il TeamVolley non è riuscito a esprimere continuità, lasciando spazio alle avversarie in tutti e tre i parziali.

La coach Alessia Diego commenta così la prestazione:

«In teoria non era una partita impossibile, San Giacomo poteva essere considerata una squadra alla nostra portata. Di sicuro noi abbiamo sprecato troppo e contrattaccato poco. In situazioni come queste, concedere errori non è ammissibile. Quel che è certo è che in settimana ci concentreremo per limitare queste disattenzioni e imprecisioni, con l’obiettivo di migliorare» .

Under 14 – Girone C

5ª giornata – Palasport di Lessona (BI)

CONAD TEAMVOLLEY – Volley San Giacomo Novara 2-3

(25-22 / 25-19 / 22-25 / 18-25 / 12-15)

Match combattuto e altalenante per l’Under 14, capace di imporsi nei primi due set ma poi rimontata da San Giacomo, che ha chiuso il confronto al tie-break.

La coach Benedetta Daffara analizza così la partita:

«Nei primi due set abbiamo sicuramente giocato una buona pallavolo. Poi con ogni probabilità c’è stato un calo di attenzione, che non ci ha permesso di rimanere nella nostra comfort-zone. Mancata la sicurezza, è mancata anche la prestazione: errore su errore, le avversarie hanno colto l’occasione per emergere. È stato poi problematico cercare di recuperare la concentrazione per rimettere il focus sulla gara, e il risultato purtroppo è stato la sconfitta» .