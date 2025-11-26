Pallavolo, SPB Monteleone Trasporti: i risultati del fine settimana FOTO

Nuovo fine settimana ricco di impegni per la Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti, coinvolta nella settima giornata di Serie D e nelle competizioni del settore giovanile. Esperienza formativa di alto livello anche per l’Enercom SPB Under 17, impegnata contro alcune delle migliori realtà nazionali.

Serie D

7ª giornata – Palestra “U. Schiapparelli”, Occhieppo Inferiore (BI)

M-AppHotel SPB – Arti Volley 0-3

(17-25/17-25/16-25)

M-AppHotel SPB: Garbaccio 1, Shapkin, Benanchietti 2, Rolando 8, Ramella Pezza P., Pietropoli, Ressia 12, Petrache, Ramella Pezza S. 1, Vigna (L), Colombara (L), Grosso 4, Kuhla 2, Castrovilli 1.

Coach: Simone Marangio.

Le parole di coach Marangio:

«Abbiamo affrontato una squadra che non ci ha mai lasciato uno spiraglio: ci hanno insegnato come si gioca a pallavolo. Palleggiatore e schiacciatore di assoluto livello, insieme a giocatori di categoria superiore. Non ci hanno superati fisicamente, ma per qualità di gioco e organizzazione. Un gruppo giovane come il nostro può solo forzare e rischiare qualche errore. Da queste partite si impara molto: bisogna saper cogliere gli aspetti positivi anche da prestazioni che sembrano deludenti. Arti Volley, per quanto visto finora, mi ha impressionato più di tutte».

Under 18 UISP

2ª giornata – Palestra S.M. “Villaggio Lamarmora”, Biella

Aiazzone Costruzioni SPB – Volley San Paolo Rossa U17 0-3

(22-25/17-25/23-25)

Coach Alberto Colombo:

«Avversaria molto diversa rispetto alla precedente: una squadra forte, con cui però abbiamo dimostrato di poter competere. Per due set siamo rimasti a lungo in vantaggio. Ci manca ancora sicurezza tecnica e di gioco e nei momenti decisivi questo è emerso, anche perché non eravamo al completo. Restiamo fiduciosi: al ritorno valuteremo i miglioramenti e, con queste basi, le prospettive sono positive».

Under 17 – Qualificazioni Trofeo “Bussinello” 2026

Girone A

Conteco Check Vero Volley Monza – Enercom SPB 2-0

(25-16/25-19)

4Torri Ferrara Volley Academy – Enercom SPB 2-1

(25-22/21-25/15-13)

Triangolare 7°/8°/9° posto

Enercom SPB – Insubria Volley Mornago 2-0

(25-21/25-9)

Enercom SPB – Pallavolo Altiora 2-0

(29-27/25-22)

Coach Simone Marangio:

«È stato un weekend molto utile: abbiamo scelto questo torneo, organizzato da Anderlini, per confrontarci con realtà di altissimo livello nazionale. Giocatori con una marcia in più, che rappresentano un valore aggiunto anche solo da osservare. Nonostante il gap fisico, abbiamo saputo battagliare con Ferrara e soprattutto con Vero Volley, una squadra inarrivabile: siamo riusciti a contenerli a muro e li abbiamo persino costretti a chiamare time-out.

Eravamo già in emergenza di roster e con due assenze, ma nelle gare del pomeriggio i ragazzi sono rimasti lucidi nonostante la fatica. Due vittorie sofferte, ottenute ribaltando il risultato, che confermano la resilienza del gruppo. Una bellissima esperienza e un lavoro eccezionale da parte di tutti».