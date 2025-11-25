Gaglianico aderisce a "Illumina di Rosso" per dire NO alla violenza contro le donne

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che ricorre il 25 novembre, il comune di Gaglianico ha aderito con convinzione all'iniziativa promossa dalla Provincia di Biella, scegliendo di illuminare di rosso due luoghi simbolo del territorio comunale.

L’adesione fa seguito all’invito ricevuto dalla Provincia di Biella, che ha esortato tutte le amministrazioni comunali del territorio a partecipare attivamente a questa importante ricorrenza attraverso un gesto simbolico ma significativo. La proposta, promossa dal tavolo "Una città per le donne", consiste nell'illuminare di rosso un edificio, un monumento o un luogo rappresentativo del paese, per manifestare visibilmente l'impegno della comunità contro ogni forma di violenza sulle donne.

Nella serata del 25 novembre, il Comune illuminerà di rosso la panchina E-lounge e il Burnel. Il sindaco, Paolo Maggia, ha dichiarato: "Illuminare di rosso i nostri simboli non è solo un atto di memoria e sensibilizzazione, ma un impegno concreto che la nostra amministrazione e l'intera comunità di Gaglianico assumono nella lotta contro la violenza sulle donne. È fondamentale mantenere alta l'attenzione su questo tema urgente, educando e sensibilizzando l'intera cittadinanza a dire un NO fermo e corale a ogni forma di abuso e discriminazione. Ringraziamo la Provincia di Biella e il tavolo 'Una città per le donne' per aver promosso questa lodevole iniziativa".